Отмечает, что у Кузнецова будет поддержка в Германии.

Италия в десятидневный срок экстрадирует в Германию украинского военнослужащего Сергея Кузнецова, которого Берлин подозревает в подрыве "Северного потока". Однако на этом борьба за украинца не закончились, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Хочу четко отметить: это не конец борьбы, а переход к ее новому этапу - уже в Германии. Сергей является украинским военнослужащим, и на него распространяется защита международного гуманитарного права. Моя задача - защищать его права: во время передачи, во время содержания под стражей в Германии и во время судебного разбирательства, и добиться справедливого решения согласно нормам международного права, а именно Женевской конвенции", - подчеркнул он.

По его словам, будут направлены письма в правозащитные институты и профильные структуры Германии, чтобы Сергей в Германии получил еще больше поддержки и помощи - как в правовом измерении, так и в вопросе условий содержания, доступа к медицинской помощи, коммуникации с семьей и адвокатами.

Лубинец отметил, что продолжается работа с адвокатами, украинскими дипломатами, немецкими партнерами и правозащитными институтами, чтобы в Германии были полностью соблюдены стандарты прав человека, презумпция невиновности и нормы международного гуманитарного права.

"Мы не оставим нашего военного наедине с этим делом - теперь наша борьба за его права продолжится в Германии", - подчеркнул Омбудсман.

Германия расследует подрыв "Северного потока"

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Италии одобрил экстрадицию в Германию украинца, которого подозревают в подрыве трубопроводов "Северный поток". 49-летнего Сергея Кузнецова, задержанного во время отдыха в Италии, должны передать немецким властям в течение ближайших дней.

Согласно документам об экстрадиции, немецкие прокуроры обвиняют гражданина Сергея Кузнецова в подрыве по меньшей мере четырех бомб весом от 14 до 27 килограммов на глубине от 70 до 80 метров в Балтийском море вблизи датского острова Борнхольм 26 сентября 2022 года. Взрывами был поврежден трубопровод "Северный поток-1", по которому в Германию транспортировали российский газ. Также пострадал параллельный газопровод "Северный поток-2", который не был в эксплуатации.

Ранее Польша заблокировала экстрадицию в Германию другого подозреваемого - гражданина Украины Владимира Ж.

