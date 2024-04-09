Сейчас известно о трех пострадавших.

Российская армия нанесла удары, по предварительной информации, управляемыми авиационными бомбами по Харькову, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Два прилета по центральной части города. Предварительно - КАБы", - заявил городской голова.

Впоследствии он добавил, что в результате обстрела пострадали три человека.

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"Но поиск раненых на месте прилета продолжается", - отметил Терехов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов проинформировал, что оккупанты нанесли не менее двух ударов по гражданскому предприятию Харькова. Есть разрушения и возгорания зданий.

По его информации, трое пострадавших - работники предприятия, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Разбор завалов продолжается, могут быть заблокированы люди", - подчеркнул чиновник.

Российские оккупанты усилили обстрелы Харькова - детали

В последнее время Россия постоянно терроризирует Харьков обстрелами. Также страна-агрессор распространяет заявления о возможном наступлении на город.

Армия РФ атакует Харьков и область ракетами, КАБами, "Шахедами", применяя методы повторных ударов, чтобы увеличить количество жертв.

22 марта оккупанты осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Харьковской области, спровоцировав блэкаут в областном центре. Ситуация с энергоснабжением до сих пор остается сложной, введены графики отключений света.

8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о намерениях укрепить силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковской области, чтобы защитить регион от атак РФ.

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