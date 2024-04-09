Оккупанты ударили по гражданскому предприятию / фото УНИАН, Андрей Мариенко

Российская армия нанесла удары, по предварительной информации, управляемыми авиационными бомбами по Харькову, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Два прилета по центральной части города. Предварительно - КАБы", - заявил городской голова.

Впоследствии он добавил, что в результате обстрела пострадали три человека.

Видео дня

"Но поиск раненых на месте прилета продолжается", - отметил Терехов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов проинформировал, что оккупанты нанесли не менее двух ударов по гражданскому предприятию Харькова. Есть разрушения и возгорания зданий.

По его информации, трое пострадавших - работники предприятия, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Разбор завалов продолжается, могут быть заблокированы люди", - подчеркнул чиновник.

Российские оккупанты усилили обстрелы Харькова - детали

В последнее время Россия постоянно терроризирует Харьков обстрелами. Также страна-агрессор распространяет заявления о возможном наступлении на город.

Армия РФ атакует Харьков и область ракетами, КАБами, "Шахедами", применяя методы повторных ударов, чтобы увеличить количество жертв.

22 марта оккупанты осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Харьковской области, спровоцировав блэкаут в областном центре. Ситуация с энергоснабжением до сих пор остается сложной, введены графики отключений света.

8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о намерениях укрепить силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковской области, чтобы защитить регион от атак РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: