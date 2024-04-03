Известно, что 22 марта россияне осуществили самую массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Харьковщины.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харькове и области из-за российских атак по объектам энергетики внедряют отключения электроэнергии. Сейчас в основном в одном доме нет света около четырех часов, однако в некоторых районах и больше. Об этом он сказал в интервью для РБК-Украина.

"У нас действительно в тот день (22 марта - УНИАН) была самая массированная атака на энергетическую инфраструктуру, на область, на город Харьков: 22 ракеты типа С-300, Искандер, "Х-", все у нас было", - рассказал Синегубов.

По его словам, предприятия области, которые генерируют электроэнергию, получили серьезные повреждения в результате обстрелов РФ. Также он отметил, что оккупанты атаковали даже те сети, по которым по теории можно было принимать энергетическую помощь из соседних регионов. Чиновник добавил, что в самом Харькове дефицит составляет от 100 до 200 мегаватт электроэнергии.

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"Нам этого фактически не хватает. Мы должны применять отключения для местного населения, для того, чтобы у нас работала критическая инфраструктура, транспортная инфраструктура и тому подобное. В среднем в одном доме нет света около 4 часов, возможно, даже по некоторым районам и больше", - подчеркнул председатель Харьковской ОГА.

В то же время Синегубов не назвал точные сроки и возможности по восстановлению электроэнергии.

"Что касается перспектив, то мы здесь достаточно осторожны со сроками, чтобы, во-первых, не информировать врага, а, во-вторых, мы всегда говорим, что люди сами узнают об улучшениях, которые у нас будут", - объяснил он.

По его словам, сейчас ситуация со светом в области является сложной, однако уже стабильной. Чиновник добавил, что восстановление будет продолжаться и в дальнейшем.

Что известно об атаке на энергетические объекты Харьковской области

Как писал УНИАН, 22 марта российские оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего в городе произошел блэкаут. По словам мэра города Игоря Терехова, это была самая мощная атака с начала полномасштабного вторжения.

"Сегодня мы пережили очень тяжелую ночь. Враг сбросил на Харьков более 20 ракет. Это была самая мощная ракетная атака по Харькову с начала войны. Он целенаправленно бил по энергетической инфраструктуре и вывел ее из строя. Город полностью обесточен, в результате чего не работает водо- и теплоснабжение, остановился электротранспорт", - отметил он.

Позже глава "Укрэнерго" заявил, что ситуация с электроэнергией в Харькове, который пострадал из-за массовой ракетной атаки врага, может стать лучше примерно через неделю.

"В Харькове самая тяжелая ситуация. У нас есть три опции, как можно обеспечить увеличенную подачу электроэнергии потребителям города, мы этими тремя путями идем параллельно", - сообщил он.

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