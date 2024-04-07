Однако большинство аналитиков считают, что это маловероятный сценарий, ведь у России недостаточно сил для такой операции.

Россия тренирует в Сибири дополнительные дивизии, которые может использовать в частности для попытки захватить Харьков. Но перспективы такой операции выглядят сомнительными. Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинский источник, знакомый с данными разведки.

"Россия сейчас тренирует шесть дивизий (примерно 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири. 3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Россия мобилизует еще 300 тысяч в июне. Харьков - одно из нескольких возможных направлений будущего штурма", - говорится в публикации.

Отмечается, что штурм Харькова кажется не очень вероятным, но российская пропаганда активно обсуждает такой сценарий. Поэтому это может быть просто информационной кампанией Кремля.

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К тому же россияне уже потерпели впечатляющую неудачу во время первой попытки захватить Харьков в 2022 году, когда город был гораздо хуже защищен. Такая операция потребовала бы прорыва украинской обороны и окружения города, установления превосходства в воздухе и дальнейших боев в самом городе - на все это россиянам не хватает потенциала, пишет Economist.

"Есть большая вероятность, что ничего из этого им не удастся", - заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

С этим мнением соглашается харьковский бизнесмен Денис Ярославский, который сейчас командует подразделением разведки спецназа: "Им не удастся взять Харьков, но уничтожить - возможно. Мы бы говорили о чем-то вроде Алеппо".

Российские удары по Харькову: последние новости

Как писал УНИАН, россияне уже более двух недель наносят особо систематические удары по Харькову. Только в течение 7 апреля россияне несколько раз атаковали город ракетами и авиабомбами.

По словам собеседников The Economist в военном руководстве Украины, вероятно россияне хотят превратить Харьков в "серую зону", в которой жизнь гражданских станет невозможной.

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