Украинским дипломатам будет поручено работать с международными партнерами для получения новых систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях укрепить силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковской области.

"Основной вопрос - Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ на Харьковщине", - отметил он в Telegram по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Также были заслушаны доклады военных по физической защите объектов энергетики и по результативности сбивания дронов и ракет.

Видео дня

"Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины", - сообщил президент.

Глава государства благодарен всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове и в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить.

Вместе с тем, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях.

"Держим позиции. Главное сейчас - эффективная логистика", - добавил президент.

Кроме того, он отдельно отметил, что разведка и специальные службы работают над новыми шагами для уменьшения российского потенциала войны.

Угроза наступления на Харьков - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Times, Россия продолжает терроризировать мирное население Харькова, обстреливая город почти каждый день. Поэтому сейчас для РФ стратегией является полностью разрушить Харьков и подчинить его себе.

В то же время, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко считает, что россияне пытаются создать иллюзию, что будут идти в наступление на Харьков, хотя с военной точки зрения нет целесообразности расстреливать гражданские объекты в городе. По его словам, регулярные российские удары по городу, которые носят откровенно террористический характер со стороны России, имеют целью посеять панику и деморализацию среди населения, а также создать для российской пропаганды картинку, что якобы харьковчане срочно выезжают из города, потому что все боятся захвата Харькова.

Вас также могут заинтересовать новости: