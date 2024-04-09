Мусиенко считает, что россияне будут пытаться растянуть украинские силы.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что России вряд ли удастся совершить летом новое наступление на Харьков и взять город в окружение.

По его мнению, оккупанты сосредоточатся на Донбассе и главные усилия враг сконцентрирует на тех направлениях, что и сейчас - Авдеевка и Часов Яр, пишет РБК-Украина.

Он уверен, что Харьков и Угледар станут вспомогательными или отвлекающими. Таким образом, россияне будут пытаться растянуть украинские силы.

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"Именно поэтому я думаю, что основная группировка будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Допускаю, что будут бои и обмены ударами вдоль границы между Харьковской и Белгородской областями. Но России не удастся взять Харьков в окружение, а тем более захватить его", - поснил Мусиенко.

Война в Украине - наступление на Харьков

Сейчас российской захватнической армии не хватает ресурсов для крупного наступления на Харьков, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, у российских войск просто нет ресурсов для этого. Последние удары авиационными бомбами эксперт объясняет попыткой терроризировать мирное население. "Цель - оставить Харьков без света, воды и полностью разрушить инфраструктуру", - сказал он.

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