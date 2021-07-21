Женщине должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Следователи сообщили о подозрении женщине, которая совершила разбойное нападение на банковское отделение в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в отделении банка на улице Автозаводской в Оболонском районе, кроме злоумышленницы, находилось пять человек. После того как правонарушительница получила деньги, она схватила посетительницу и, угрожая предметом, похожим на пистолет, вышла из помещения банка. Однако убежать не успела - ее задержали правоохранители, вовремя прибыв на место происшествия.

Сотрудники полиции задержали 23-летнюю жительницу Киевщины в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Читайте такжеВ Украине впервые сообщили о подозрении в пиратстве (фото)

Изъятый предмет, похожий на пистолет, следователь отправил на экспертное исследование и вынес постановление о проведении психолого-психиатрической экспертизы в отношении задержанной.

Так, следователи Оболонского управления полиции за процессуального руководства местной окружной прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 3 ст. 187 (Разбой), ч. 1 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас районный суд решает вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

За содеянное ей грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 20 июля в Киеве женщина совершила вооруженное разбойное нападение в отделении банка на улице Автозаводской.

По данным полиции, правонарушительница зашла в помещение банка и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после под угрозой пистолетом начал требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая через несколько минут прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленницу. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская