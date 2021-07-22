Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы.

Женщине, которую подозревают в разбойном нападении на банковское отделение, захвате заложников и повреждении имущества, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы применения залога.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что подозреваемая совершила разбойное нападение на помещение банка на ул. Автозаводской, бросила подожженную бутылку с жидкостью и угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел 15 тысячами гривен. После этого женщина пыталась сбежать, взяв в заложники 35-летнюю посетительницу банка.

Следствие в уголовном производстве по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 УК Украины, продолжается.

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Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемой.

Разбойное нападение на отделение банка в Киеве

20 июля в Киеве женщина совершила вооруженное разбойное нападение в отделении банка на улице Автозаводской.

По данным полиции, правонарушительница зашла в помещение банка и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после под угрозой пистолетом начала требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая через несколько минут прибыла на адрес и у выхода задержала злоумышленницу. В результате инцидента никто не пострадал.

21 июля следователи сообщили о подозрении женщине, совершившей разбойное нападение на банковское отделение. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Леся Лещенко