1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал "Делфи" по иску АМПУ.

Хозяйственный суд Одесской области открыл еще одно дело о возмещении убытков на 7,5 млн грн в отношении компании Mister Drake PC, владевшей бункеровщиком «Делфи», который потерпел крушение на побережье в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что в производстве одного из судей находится дело по иску Одесского городского совета к компании Mister Drake PC.

Иск касается требований о возмещении ущерба, причиненного в результате повреждения подводного волнолома.

Читайте также"Наш, российский": в Харькове произошла поножовщина из-за спора о Крыме (видео)В иске сказано, что в результате крушения 29 ноября 2019 года был поврежден волнолом, который находится между траверсами №10 и №10а в районе пляжа «Дельфин» (Одесса).

В результате городу нанесен ущерб в размере 7 млн 584 тыс. грн.

По данным пресс-службы, в конце июня Хозяйственный суд Одесской области открыл производство и назначил подготовительное заседание на 13 декабря.

Суд обязал горсовет предоставить нотариально заверенные переводы на английский язык соответствующих документов.

В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы, в районе пляжа «Дельфин», потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту.

В результате аварии было загрязнено побережье.

Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта 2020 года, затем сроки переносились. Несколько попыток завершились неудачей.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ.

В августе был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями «Краншип» и «Бруклин-Киев», которые в дальнейшем выполнили и финансировали работы по поднятию танкера.

1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал «Делфи» по иску АМПУ.

10 сентября танкер с пляжа убрали и отбуксировали порт в «Черноморск».

В феврале 2021 года в Хозяйственном суде Одесской области состоялось подготовительное заседание по иску государства к собственнику танкера «Делфи», а 13 мая суд признал за государством право собственности на танкер.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая