В Одессе с аварийного танкера "Делфи" произошла утечка топлива

Около 14:00 утечку удалось локализовать.

Сегодня в Одессе с танкера "Делфи" (Delfi), потерпевшего крушение на городском пляже в 2019 году, произошла утечка топлива.

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Как сообщили в мэрии Одессы, примерно в 14:00 утечку удалось локализовать.

"Пятна обработаны сорбентом", - отметили в мэрии и добавили, что представители соответствующих служб наблюдают за местом разлива.

Пляж "Дельфин", в районе которого находится танкер, является одним из наиболее посещаемых. Отдыхающих призывают не купаться в море на участке, где произошла утечка.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер "Делфи" (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу "Дельфин". Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

В феврале 2020 года прокуратура сообщила капитану танкера о подозрении по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, в частности, капитан проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность акватории Одесского морского порта. Это привело к аварии. В дальнейшем танкер начал дрейфовать и сел на мель в акватории порта.

Судовладелец обещал убрать "Делфи" с пляжа "Дельфин" до 31 марта. Танкер планировали разрезать на части или отбуксировать целиком. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок из-за карантина в связи с распространением COVID-19.

21 мая мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что с борта "Делфи" произошла утечка нефтепродуктов, и сказал, что пляж "Дельфин", скорее всего, будет закрыт. Тогда вытекшее топливо оперативно убрали.

16 июня председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что судовладелец обещает убрать танкер до 25 июня.

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