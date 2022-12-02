Предварительно известно об одной пострадавшей.

Вечером, 1 декабря 2022 года, российские оккупанты обстреляли Клугино-Башкировку Харьковской области. Российская ракета попала в многоэтажку.

Как сообщил Суспильному спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко, под обстрел попал пятиэтажный дом. Предварительно известно об одной раненой женщине. Она сама обратилась за медицинской помощью.

Отмечается, что в результате обстрела частично разрушены квартиры на последнем этаже дома. Спасатели осматривают разрушенные квартиры.

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Удары РФ по украинским городам

1 декабря российские захватнические войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки в городе повреждены несколько многоэтажек и линии электропередач.

В Сумской области во время российского обстрела погиб 15-летний парень. Богдан Дордик учился в школе №5 в Белополье. Мальчик жил в многодетной семье.

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