Вечером, 1 декабря 2022 года, российские оккупанты обстреляли Клугино-Башкировку Харьковской области. Российская ракета попала в многоэтажку.
Как сообщил Суспильному спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко, под обстрел попал пятиэтажный дом. Предварительно известно об одной раненой женщине. Она сама обратилась за медицинской помощью.
Отмечается, что в результате обстрела частично разрушены квартиры на последнем этаже дома. Спасатели осматривают разрушенные квартиры.
Удары РФ по украинским городам
1 декабря российские захватнические войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки в городе повреждены несколько многоэтажек и линии электропередач.
В Сумской области во время российского обстрела погиб 15-летний парень. Богдан Дордик учился в школе №5 в Белополье. Мальчик жил в многодетной семье.
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