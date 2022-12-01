Пострадал 56-летний мужчина.

1 декабря российские захватнические войска обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Днем оккупанты ударили по городу из тяжелой артиллерии, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"После обеда оккупанты снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин - 56-летний мужчина", - отметил он.

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В результате атаки в городе повреждены несколько многоэтажек и линии электропередач. Сейчас все детали атаки уточняются.

Обстрелы Днепропетровской области

Как известно, в начале ноября Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили над Днепропетровщиной 6 дронов-камикадзе. В облсовете назвали это наиболее массированной атакой дронами на область с 24 февраля.

В ночь на 29 ноября оккупанты выпустили по Днепру несколько ракет. Они уничтожили помещение частного предприятия, начался пожар.

Сегодня ночью войска Российской Федерации обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии две громады Днепропетровщины.

Напомним, что в Кривом Роге пися масштабного обстрела Украины остановили весь электротранспорт, чтобы обеспечить обогрев домов.

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