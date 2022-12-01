Он был старшим ребенком в семье.

В Сумской области во время российского обстрела погиб 15-летний мальчик.

Богдан Дордик учился в школе №5 в Белополье. Мальчик жил в многодетной семье, сообщает председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

Утром 30 ноября российские захватчики обстреляли Белополье. В это время Богдан возвращался на велосипеде домой.

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"Буквально в 5 метрах от дома парня и настиг вражеский осколок. Неподалеку от ребенка взорвался один из российских снарядов. Богдан погиб на месте. Шансов выжить у него не было", - сообщил Живицкий.

Крестная мать парня рассказала, что в то утро подросток ехал за молоком.

"Начали бахкать, а он ехал домой. Совсем немножко он не успел. Бабушка забрала детей в погреб, и все попрятались, а он немного не успел", - сказала она.

Обстрелы Сумской области

Как известно, российские захватнические войска систематически обстреливают Сумщину из различного вооружения.

В начале октября оккупанты сбросили с беспилотника бомбу вблизи людей, которые пытались спасти женщину от предыдущего взрыва.

Вчера глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о гибели подростка в Белополье.

Кроме того, оккупанты разрушили местную больницу. Обстрел произошел в то время, когда в медучреждении находилось много пациентов.

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