В это количество не входят ракеты С-300, РСЗО, а также авиационные ракеты различных типов.

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 4 тысяч разнообразных ракет.

Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Более 4 тысяч уже выпущено. Речь идет о ракетах всех типов. Понятно, что здесь не считаются С-300, РСЗО, авиационные ракеты, которые по нас запускают, как Х-59, Х-58. Речь идет о тысячах, понятно, что мы на них потратили много боекомплекта", - сказал он.

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Также он отметил значительную помощь со стороны цивилизованных стран, которые продолжают предоставлять Украине средства по поражению российских ракет и иранских дронов-камикадзе.

Ракетный террор РФ: важные новости

23 ноября Россия совершила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. В энергосистеме Украины состоялся блэкаут. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС отключены.

В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины остались без теплоснабжения и водоснабжения.

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