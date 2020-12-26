Жертв и пострадавших нет.

В Житомире в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом.

Об этом в Facebook сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В 13:58 в Житомире на улице Чудновской водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и автомобиль перевернулся на бок.

Жертв и пострадавших в результате ДТП нет.

"Цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)", - отметили в ГСЧС.

Работники Нацполиции перекрыли движение по улице, из двух близлежащих жилых домов эвакуированы 12 человек.

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Автор: Надя Пришляк