В Житомире в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом.
Об этом в Facebook сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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В 13:58 в Житомире на улице Чудновской водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и автомобиль перевернулся на бок.
Жертв и пострадавших в результате ДТП нет.
"Цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)", - отметили в ГСЧС.
Работники Нацполиции перекрыли движение по улице, из двух близлежащих жилых домов эвакуированы 12 человек.
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