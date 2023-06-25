С места происшествия нападавшие скрылись, пишут местные журналисты со ссылкой на материалы полиции.

В Великой Доброне на Закарпатье 24 июня три работника военной контрозведки избили экс-ректора Академии СБУ генерала Виктора Микулина.

Об инциденте сообщил журналист и депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола. По его словам, конфликт произошел в местном ресторане "Три туза". Микулина ударили и отобрали у него iPhone.

Полицию о вероятном конфликте якобы сообщил помощник депутата Верховной Рады Марченко Людмилы Ивановны. Заявитель указал, что по адресу может происходить драка, а на месте остался Микулин Виктор Петрович.

Видео дня

Сейчас, по имеющейся информации Глаголы, трое нападавших уже задержаны.

Местное издание Гроза.news со ссылкой на материалы полиции уточняет, что в драке участвовал руководитель местного подразделения военной контрразведки Андрей Панарин и несколько его подчиненных.

В ходе схватки Микулин получил многочисленные гематомы, синяки, черепно-мозговую травму, перелом кости и другие повреждения. С места происшествия нападавшие скрылись.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье о хулиганстве.

Громкие инциденты - актуальные новости Украины на УНИАН

Как писал УНИАН, сегодня, 25 июня, вблизи поселка Новгородка Кировоградской области произошло ДТП. За рулем был полицейский одного из территориальных подразделений в состоянии алкогольного опьянения.

В этом месяце также неприятный инцидент произошел в поезде "Киев-Львов": пассажир одного из вагонов начал делать сексуальные намеки женщине, которая ехала с ним в одном купе. Все просьбы пострадавшей предоставить ей другое место, ввиду непредвиденных обстоятельств, проводник проигнорировал и добавил, чтобы она к такому "привыкала".

Еще один громкий инцидент произошел в храме УПЦ МП. Московские попы прямо во время богослужения набросились на военного, который призвал общину не молиться в храмах УПЦ МП, которую связывают с РПЦ. На кадрах видно, как священнослужитель бросает бойца на пол и бьет его ногами. Вскоре их заступила толпа мужчин. Наконец прихожане УПЦ МП собрали подписи за перерегистрацию храма УПЦ МП в ПЦУ.

Вас также могут заинтересовать новости: