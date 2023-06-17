В "Укрзализныце" пострадавшей ответили, что проводят служебное расследование.

В поезде "Киев-Львов" произошел неприятный инцидент - пассажир одного из вагонов начал делать сексуальные намеки женщине, которая ехала с ним в одном купе. Все просьбы пострадавшей предоставить ей другое место ввиду непредвиденных обстоятельств проводник проигнорировал и добавил, чтобы она к такому "привыкала".

Об инциденте в соцсетях сообщила сама пассажирка Евгения Каплюк. Она рассказала, что 8 июня зашла в поезд, который отправлялся в Киев. В купе находился только один пожилой мужчина, который, проснувшись, сразу начал делать ей неприличные намеки.

"Он просыпается и говорит: "О, Бог послал мне женщину. Можно вас поцеловать?" - вспоминает пострадавшая.

Сам пассажир утверждал, что он, мол, "киборг" и "полковник в отставке", и что ему такие вещи уже позволено. "Потом, когда он уже ходил и разбудил весь вагон, он сказал: "А что мне надо было делать? Я проснулся, а она лежит как расщепенка, наверное в камышах родилась", - добавила Евгения.

Пассажирку приютили трое женщин из соседнего купе. Евгения вызвала проводника, чтобы он позволил ей пересесть на другое место, но тот ей отказал, аргументируя тем, что все места, мол, уже раскупили.

"А потом он (проводник - УНИАН) к нам зашел в купе и сказал: "Вообще-то привыкайте, скоро таких киборгов с войны вернется очень много, у них у всех с "кукухой" будет не все в порядке, и такие ситуации будут случаться на каждом шагу", - пожаловалась женщина.

Отдельно Евгения отметила, что ее обидчик несмотря на немалое расстояние пройденного поездом пути был без вещей. Утверждается, что пассажира уже опознали львовяне - он, по их словам, всегда ведет себя неадекватно на людях.

В "Укрзализныце" Евгении ответили, что проводят служебное расследование.

"Укрзализныця" - громкие скандалы с домогательствами

На украинской железной дороге время от времени вспыхивают скандалы между пассажирами и работниками "Укрзализныци". К примеру, еще в марте проводника УЗ обвинили в том, что он ударил девушку по ягодицам.

А в 2020-м в поезде "Мариуполь-Киев" неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где находилась женщина со спящим сыном и заблокировал дверь. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать.

Из-за рисков новых домогательств на сайте ОП зарегистрировали петицию о введении женских купе, что компания встретила приветливо и уже отчиталась о запуске спецвагона для женщин. Впрочем, и здесь не обошлось без "нюансов".

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