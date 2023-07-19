Злоумышленницу в Николаевской области задержали сотрудники СБУ.

Служба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских оккупантов получить координаты зданий, куда временно передислоцировались военно-гражданские администрации и подразделения Сил обороны в Николаевской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, во время контрдиверсионных мероприятий на прифронтовой территории региона задержана еще один агент Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). Отмечается, что ее основной задачей было установление точных координат админзданий местных органов исполнительной власти и временных интервалов максимального присутствия там должностных лиц.

Также, как проинформировали в спецслужбе, она пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, которые привлечены к боевым операциям украинских войск на южном направлении.

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"Полученную информацию она передавала российской спецслужбе через "связного". Им оказался ее близкий родственник, который ранее проходил службу в расформированном спецподразделении "Беркут", а сейчас находится в составе оккупационной полиции РФ во временно захваченном Крыму. Развединформация нужна была российским захватчикам для подготовки новой серии воздушных ударов по украинским объектам в Николаевской области. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу, поэтапно задокументировали ее преступные действия и задержали на попытке передачи разведданных агрессору", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеской информаторкой оказалась местная жительница, которую российское ГРУ дистанционно привлекло к сотрудничеству весной этого года.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении. Сейчас злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Информаторше грозит до 12 лет тюрьмы.

Последние новости Украины, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала в Одессе предателя, который длительное время скрывался от правосудия за преступления против Украины. Злоумышленником оказался бывший участник подконтрольного РФ незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма".

Находясь в рядах группировки, в 2014 году он помогал российским оккупантам захватывать административные здания на территории украинского полуострова, в частности, в городе Судак.

Также фигурант осуществлял патрулирование улиц, стоял на блок-постах и обеспечивал "охрану" прокремлевских митингов, которые в то время организовывали представители российских спецслужб.

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