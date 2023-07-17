Мужчина приехал в материковую часть Украины под видом переселенца.

В Одессе задержали мужчину, который за измену Украины получил от российских оккупантов медаль "За защиту Крыма".

Как сообщает пресс-центр СБУ, попался боевик российской "самообороны Крыма", которое является незаконным вооруженным формированием, полностью подконтрольным РФ.

По данным следствия, мужчина находясь в рядах этой группировки, и в 2014 году он помогал оккупантам захватывать административные здания на территории украинского полуострова, в частности в городе Судак.

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Также злоумышленник патрулировал улицы, стоял на блок-постах и обеспечивал "охрану" прокремлевских митингов, которые в то время в Крыму организовывали представители российских спецслужб.

В СБУ добавляют, что во время таких "мероприятий" предатель обыскивал местных жителей и их автомобили, а после такой "профилактики" людей часто задерживали, куда-то увозили и они исчезали.

Также боевик принимал непосредственное участие в "оцеплении"так называемых "теризбиркомов", которые создавали захватчики на полуострове. Такие "избирательные учреждения" были задействованы в проведении фейкового референдума по присоединению полуострова к РФ.

"За такую помощь российским захватчикам злоумышленник получил от них кремлевскую медаль "За защиту Крыма" 2014 года", - отмечают в СБУ.

Сейчас стало известно, что до начала полномасштабного вторжения РФ боевик под видом переселенца с юга Украины переехал в Винницкую область, где проживали его родственники. Основанием для "переезда" стал конфликт предателя с главарями группировки.

Впоследствии он переехал в Одессу, где "залег на дно" и таким образом пытался избежать правосудия за свои преступления. В ходе контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания.

Во время обыска обнаружены вещественные доказательства, в том числе медаль "За защиту Крыма".

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в незаконном вооруженном формировании).

Предатель находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств его преступлений. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Задержание предателей в Одессе-детали

В Одессе будут судить бывшего командира подразделения ВМС ВСУ, который перешел на сторону врага и участвовал в обстреле Мариуполя. В частности, бывший начальник штаба-первый заместитель начальника Центра оперативного (боевого) обеспечения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины обвиняется в государственной измене и дезертирстве.

В Одессе до 11 лет тюрьмы заочно осужден предатель, который готовит российский спецназ у Рамзана Кадырова. Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, фигурант, имевший военное образование, полученное в украинском вузе, в 2019 году переехал на постоянное место жительства в Московскую область РФ.