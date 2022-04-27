Маленькие патриоты собирали деньги на гироскутер, однако решили, что их накопления лучше отдать военным.

Мальчики из Прикарпатья отдали свои деньги на нужды военных 10 отдельной горно-штурмовой бригады. Два брата собирали средства на общую мечту, но отложили идею купить гироскутер и отдали накопления защитникам Украины. Волонтеры не смогли пройти мимо и отблагодарили маленьким патриотам.

Об этом сообщается на странице Фонда поддержки горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" в Facebook.

Старший брат пожертвовал 2 тысячи гривень, младший - 1 тысячу грн. Они собирали эти деньги на общую мечту - гироскутер, но приняли решение отложить эту идею на потом. Зовут двух мальчиков Владислав и Александр.

Волонтеры фонда и военные 10 отдельной горно-штурмовой бригады решили осуществить мечту мальчиков, от которой они отказались ради помощи нашим защитникам. Братьям подарили гироскутер. Также маленькие патриоты получили флаг с шевроном 10 ОГШБ и пожеланиями от защитников Украины. Теперь дети точно знают, что добро всегда возвращается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинская мама, которая кормила дочь под обстрелами стала образом в храме Неаполя.

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