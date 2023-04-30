Когда произошла трагедия, глава семьи был на работе.

В Одессе мать и 2-летний ребенок погибли из-за падения с 16-го этажа жилого дома. Трагедия произошла 29 апреля, около 20.00 на Французском бульваре.

"Тела 34-летней женщины и ее ребенка были найдены возле многоэтажки местными жителями", – сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

По предварительной информации, жительница города вместе с 2-летней дочерью выпала с балкона арендованной квартиры, расположенной на 16-м этаже дома. Женщина жила с ребенком и мужем, который был на работе, когда произошла трагедия. В поле зрения полиции супруги не попадали. На учете в службе по делам детей семья также не состояла.

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Сейчас следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции устанавливает все обстоятельства инцидента. Предварительно происшествие квалифицировано как несчастный случай.

В то же время в соцсетях очевидцы сообщают, что девочка якобы потянулась на балконе за воздушным шариком, а женщина – за ребенком. Место происшествия было оцеплено правоохранителями, туда не подпускали даже жителей дома, чтобы не смотрели на погибших.

Падение людей из окон многоэтажек

22 апреля сообщалось, что в Харькове трагично погиб 4-летний мальчик. Инцидент произошел в Салтовском районе города. Ребенок выпал из окна квартиры на 6-м этаже.

Похожий инцидент ранее произошел в Виннице. Там из окна многоэтажного жилого дома выпала маленькая девочка. Ребенка доставили в реанимацию.

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