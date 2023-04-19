Дети в возрасте 2-х и 3-х лет закрылись в квартире, что произошло дальше - неизвестно.

В Виннице из окна многоэтажного жилого дома выпала маленькая девочка. Сейчас она находится в реанимации, за ее состоянием наблюдают медики.

Об этом сообщили спасатели ГСЧС. По их словам, к ним обратился мужчина, который сообщил, что двое детей, в возрасте 2-х и 3-х лет, закрылись в квартире изнутри. Что произошло между ними - неизвестно, однако по итогу маленькая девочка выпала из окна квартиры на 6-м этаже.

К счастью, ребенок жив и даже не получил переломов, однако находится в реанимации.

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"На момент прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна квартиры. Ее уже за считанные минуты забрала в больницу бригада экстренной медицинской помощи", - сообщили в ГСЧС.

Там уточнили, что другой ребенок цел и невредим, им уже занимаются родные. Для того чтобы вытащить его из закрытой комнаты, спасателям пришлось задействовать экстренные методы.

Пока официальной причины трагедии нет.

Во Львове из окна выпал студент - община шокирована

Напомним, что 18 апреля львовян шокировал случай, произошедший в университете Львовская политехника. Там из окна выпал 18-летний студент и разбился насмерть.

По данным следователей, парень упал с высоты девятого этажа. Его травмы были несовместимы с жизнью. Известно, что погибший студент учился на первом курсе и был родом из Закарпатской области. Пока правоохранители также не уверены в причинах этой трагедии.

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