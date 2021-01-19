У избитого контрактника были серьезные травмы головы.

В Одесском военном госпитале умер 32-летний солдат-контрактник, которого несколько дней назад избитым доставили туда из военной части.

Читайте такжеНа Донбассе военный избил и поджег сослуживцаОб этом сообщает источник "Страны" в прокуратуре Одесской области. В частности, военнослужащий попал в госпиталь в ночь на 16 января. Его доставили из военной части в Одесской области. У него были серьезные травмы головы. Через несколько дней, вечером 18 января, стало известно, что он умер.

Правоохранители расследуют этот инцидент, возбуждено дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса ("нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего"). Санкция статьи подразумевает от 7 до 10 лет лишения свободы.

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Автор: УНИАН