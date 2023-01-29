В Одессе сегодня случился смертоносный пожар.

В Одессе в результате пожара в пляжном ресторане "Ривьера" погиб человек.

Пожар в Одессе ликвидирован в воскресенье, 29 января, в 14:00 на площади 80 кв.м, об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области. "Сегодня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Киевском районе, по улице Фонтанская дорога, возник пожар. Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины, 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

Причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления.

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Как уточнили в управлении, горело кафе на территории пляжного ресторана "Ривьера", который пока не работает.

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25 января стало известно, что в одном из сел Килийского района региона медики нашли ранеными пожилых мужчину и женщину, у них были колотые раны брюшной полости, глаза и плеча. Пострадавшие получили ранения вилами.

Обоим пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте, а потом обоих госпитализировали. Мужчина и женщина были ранены во время бытового конфликта.

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