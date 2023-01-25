Пожилые женщина и мужчина получили колотые раны брюшной полости, плеча и глаза.

В Одесской области в среду, 25 января, два человека во время бытового конфликта получили тяжелые ранения вилами.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. "Сегодня утром во время бытового конфликта в селе Килийского района два человека получили ранения вилами. После поступления вызова на номер "103" две бригады Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф были направлены на место происшествия, ведь заявитель сообщил о двух пострадавших в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Прибыв по указанному адресу, медики обнаружили пожилых мужчину и женщину с колотыми ранами брюшной полости, глаза и плеча. Обоим была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего обоих госпитализировали.

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