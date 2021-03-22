По предварительным данным, спасатель во время тушении огня упал с крыши дома.

В Одессе сегодня во время ликвидации пожара в двухэтажном частном доме погиб спасатель.

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Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что в 12:53 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Магистральная, 59 произошло возгорание двухэтажного частного дома.

«Во время ликвидации пожара к бригаде скорой медицинской помощи обратился с жалобой на ухудшение самочувствия командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части. Медики пытались оказать необходимую помощь, но спасатель, 1973 года рождения, умер в машине скорой помощи», - сообщили в главке.

Пожар был ликвидирован в 13:52 на площади 120 кв. м. К его тушению привлекались 4 единицы пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.

Как уточнил УНИАН сотрудник управления ГСЧС, по предварительным данным, мужчина при тушении огня упал с крыши дома. Обстоятельства и причины трагедии сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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Автор: Лариса Козовая