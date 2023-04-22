Правоохранители задержали 24-летнего уроженца Николаевской области.

В Одессе задержали сбытчика наркотиков, который искал клиентов среди военных.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, задержан 24-летний наркодилер. "Молодой человек решил организовать себе "бизнес" по распространению опасных наркотиков Альфа-PVP, так называемой "соли" на территории Одесской области, расширив свою клиентуру и среди пограничников. Однако не получилось, военнослужащий сразу же после предложения доложил руководству", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось задокументировать и задержать фигуранта на месте преступления, во время реализации наркотиков.

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Также сообщается, что в квартире злоумышленника проведен обыск, во время которого изъяли 1 кг наркотического вещества растительного происхождения, устройство для употребления, 36,6 тыс. грн, средства для измельчения наркотиков, пакетики для фасовки, электронные весы и черновые записи.

Фигурант задержан. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в незаконном сбыте наркотиков (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщают, что молодой человек сбывал наркотические вещества среди гражданского населения региона, но попытался расширить "рынок сбыта" на военнослужащих. Задержали фигуранта - 24-летнего уроженца Николаевской области в Одессе.

Установлено, что наркотики он приобрел у пока еще неизвестного лица и создал в мессенджере Telegram аккаунт, где начал рекламировать свой "товар". Сбыт планировался из рук в руки после полной предоплаты на карту.

"По результатам проведения второго этапа оперативной закупки правоохранители задержали злоумышленника. Наркотическое содержание веществ подтвердили экспресс-тестом и экспертными заключениями", - сообщили в полиции.

Интересные криминальные новости Одесской области - сегодня это стоит знать

В Одесской области задержан злоумышленник, который жестоко убил переселенца из Бахмута Донецкой области и использовал ковры и порошок, чтобы скрыть следы преступления.

По сведениям правоохранителей, злоумышленник ударил товарища ножом в шею и живот. После этого мужчина завернул тело в ковры и посыпал его стиральным порошком.

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