Правоохранители задержали троих сбытчиков наркотических веществ.

В Тернопольской области правоохранители перекрыли канал сбыта марихуаны и амфетамина, изъяв более 100 кг продукции на 3,5 млн грн.

Об инциденте сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, группа лиц в течение июля 2020 – октября 2021 года систематически сбывала марихуану и амфетамин наркозависимым гражданам. Кроме того, организатор по месту своего жительства и в лесопосадках выращивал коноплю, которую впоследствии перерабатывали на наркосырье.

Правоохранители задержали трех человек во время сбыта наркотиков.

Читайте такжеКокаин в банке с супом: в Украине иностранца осудили за перевозку наркотиков (фото)Отмечается, что во ходе обыска по месту их проживания изъято более 100 кг марихуаны, лабораторное оборудование для изготовления амфетамина, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты и автомобиль, в котором обнаружено около 2 кг марихуаны, 10 г амфетамина и оружие.

Общая стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ на черном рынке составляет около 3,5 млн грн.

Сейчас трем лицам сообщено о подозрении (ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины).

Ранее стало известно, что в Киевской области правоохранители остановили легковое авто за нарушение правил дорожного движения. В машине нашли пять мешков конопли. Задержаны "друзья детства", которые ехали в авто.

Автор: Светлана Макринская