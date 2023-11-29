Преступная организация из-за коррупционных связей в госорганах присвоила земли Киевской дамбы.

Правоохранительные органы разоблачили преступную организацию, которая с использованием коррупционных связей в государственных органах незаконно завладела землями, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает ГБР и Офис генерального прокурора в Telegram. В частности, работники ГБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачили и задержали руководителей и участников преступной организации, которые противоправно завладели 5 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

"В преступную организацию входило почти два десятка фигурантов. Среди них известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов. Они действовали в интересах нескольких застройщиков. Сейчас уже объявлено о подозрении 8 фигурантам, из которых 5 человек задержаны", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, используя правовые пробелы в правовом статусе участков, организаторы через коррупционные связи в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины. Другие участники подыскивали через социальные сети "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписать документы о выделении им земли в частную собственность. Большинство из них были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение из-за затруднительного материального положения.

"В дальнейшем исполнители, от имени "подставных лиц", подписывали ряд документов для оформления права собственности на земельные участки. Затем они "перепродавали" землю представителям известных на Киевщине застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали и профинансировали незаконную схему", - говорится в сообщении.

"По такой схеме в течение 2020-2021 годов организаторы и участники преступной организации завладели землями государственной собственности, которые отнесены к землям водного фонда, и расположены на гидросооружениях стратегической Киевской ГЭС. Общая площадь таких участков более 5 гектаров, их оценочная стоимость составляет более 15 млн грн", - отметили в ГБР.

Также сказано, что реализации преступной схемы способствовали действия отдельных должностных лиц органов Госгеокадастра, которые превысили свои служебные полномочия во время принятия решений, по выделению земельных участков.

Как отметили в Офисе генпрокурора, руководителям и участникам этих сделок инкриминируют создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, мошенничество в особо крупных размерах, легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, а также превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ст. 255, ст. 190, ст. 209, ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Внимание Украины сосредоточено на Киевской ГЭС

Киевская ГЭС находится в зоне ответственности группировка сил и средств обороны Киева и защищена от ударов врага с воздуха и от диверсионно-разведывательных сил противника, поскольку является критическим объектом инфраструктуры Украины.

6 июня 2023 года армия России уже устроила в Украине экологический теракт, взорвав Каховскую ГЭС. Этим шагом оккупанты нанесли немало вреда экологии и населению южных территорий Украины. Под отдельный риск враг поставил безопасность Запорожской ТЭЦ.

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