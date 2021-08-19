Киберполицейские Харьковщины ликвидировали мошенническую схему присвоения 18 миллионов гривень граждан с помощью фишинга.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Отмечается, что среди пострадавших от "схемы" - граждане Украины и иностранцы.
"Используя поддельную страницу доставки торговой онлайн-площадки, злоумышленники получали от потерпевших реквизиты их банковских карт и в дальнейшем присваивали деньги", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, организовал схему 20-летний мужчина, находящийся сейчас под стражей в следственном изоляторе. К противоправной деятельности фигурант привлек своих сокамерников, которые совместно подыскивали "работников" в интернете. Большинство из участников преступной организации занимались поиском потенциальных потерпевших.
Читайте такжеВ Харьковской области голый мужчина подрался с тремя полицейскими (видео)В частности, фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Для совершения платежа или для продажи товара злоумышленники предоставляли потерпевшим ссылку на фишинговую страницу заполнения реквизитов банковской карты. Другие члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карт потерпевших на подконтрольные организатору счета.
По оперативным данным, сумма убытков достигает 18 миллионов гривень.
Также установлено, что злоумышленники реализовывали указанную схему и для иностранных интернет-площадок. Среди обманутых - граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.
Сотрудники полиции провели 24 обыска в следственном изоляторе и в домах фигурантов. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.
Участники группировки были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сейчас девятерым фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Что такое фишинг
Фишингом называют вид мошенничества, когда у доверчивых или невнимательных пользователей сети, покупателей в интернет-магазинах или клиентов онлайн-продавцов выманивают персональные данные, которыми потом мошенники воспользуются для своей выгоды.
Для этого пользователям могут, к примеру, отправлять электронные письма с предложениями подтвердить регистрацию учетной записи, содержащие ссылки на сайт, внешний вид которого полностью копирует дизайн известных ресурсов. Или просить заполнить онлайн-форму, где указать свои персональные данные, которые нельзя разглашать.
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