Российские военные ограбили церковь ПЦУ во временно оккупированном Энергодаре.
Как сообщает Центр национального сопротивления Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, россияне украли иконы конца XVIII – начала ХІХ века.
"Россияне заявили о предотвращении "незаконной попытки" вывоза семи православных икон, которые были найдены в Энергодаре в Православной церкви Украины. Церковные ценности, принадлежащие религиозной общине, оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей", – отмечают в ЦНС.
Отмечается, что россияне также грабят музейные фонды Украины. Оккупанты похитили имущество из музеев в Крыму, Донецкой, Херсонской, Луганской областях и том же Мелитополе.
"Поэтому, вывоз икон в музей (в Мелитополе – ред.), по факту означает дальнейший их вывоз в РФ", – считают в ЦНС.
Хищение имущества на оккупированных территориях
Российские захватчики уничтожают объекты инфраструктуры и вывозят имущество из музеев на оккупированных территориях.
Так, россияне разграбили Херсонский художественный музей под видом "эвакуации". Оттуда вынесли экспонаты и даже оргтехнику.
Кроме того, оккупанты вывезли из Херсона останки князя Григория Потемкина после того, как украли памятники Александру Суворову и Федору Ушакову.