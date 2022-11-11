Оккупанты вывезли из церкви старинные иконы.

Российские военные ограбили церковь ПЦУ во временно оккупированном Энергодаре.

Как сообщает Центр национального сопротивления Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, россияне украли иконы конца XVIII – начала ХІХ века.

"Россияне заявили о предотвращении "незаконной попытки" вывоза семи православных икон, которые были найдены в Энергодаре в Православной церкви Украины. Церковные ценности, принадлежащие религиозной общине, оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей", – отмечают в ЦНС.

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Отмечается, что россияне также грабят музейные фонды Украины. Оккупанты похитили имущество из музеев в Крыму, Донецкой, Херсонской, Луганской областях и том же Мелитополе.

"Поэтому, вывоз икон в музей (в Мелитополе – ред.), по факту означает дальнейший их вывоз в РФ", – считают в ЦНС.

Хищение имущества на оккупированных территориях

Российские захватчики уничтожают объекты инфраструктуры и вывозят имущество из музеев на оккупированных территориях.

Так, россияне разграбили Херсонский художественный музей под видом "эвакуации". Оттуда вынесли экспонаты и даже оргтехнику.

Кроме того, оккупанты вывезли из Херсона останки князя Григория Потемкина после того, как украли памятники Александру Суворову и Федору Ушакову.

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