В порту «Южный» задержали более 53 килограмм элитного кокаина, спрятанного в бананах (фото)

45 брикетов с наркотиком были маркированы изображением мультипликационного персонажа - знаком южноамериканского наркокартеля.

В морском порту «Южный» (Одесская обл.) задержано более 53 кг кокаина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, в порту «Южный» пограничники во взаимодействии с СБУ, прокуратурой и таможней задержали рекордную в этом году партию кокаина.

Злоумышленники поместили наркотик в тайниках, оборудованных с использованием технических полостей контейнера с бананами, который прибыл из Эквадора.

«Кокаин был расфасован в 45 брикетах. Каждый брикет обернут в свинцовую упаковку, чтобы уменьшить вероятность обнаружения наркотика с помощью сканеров или служебных собак», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, вес обнаруженного наркотика составил около 53,4 кг. Ориентировочная стоимость этого высококачественного наркотика на «черном рынке» составляет более 200 млн грн.

В пресс-службе напомнили, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в «Южном». В марте в этом же порту обнаружили более 30 кг кокаина в контейнере, который прибыл из Чили. Этот товар маркировали изображением «богатого дяди» - персонажа игры «Монополия».

Как уточнили в СБУ, сотрудники спецслужбы впервые обнаружили партию наркотика при осмотре грузового контейнера с бананами.

«45 брикетов с высококачественным кокаином были спрятаны среди легального груза. Для подтверждения качества «товара» отправители маркировали пакеты своим «фирменным знаком» - изображением «Миньон» (известный мультипликационный персонаж – УНИАН), что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов», - сообщили в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации канала контрабанды наркотиков.