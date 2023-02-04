Злоумышленника уже задержали правоохранители, отметил глава полиции Киевской области.

Продавец из города Обухов (находится под Киевом) остановила грабителя, который ворвался в ее магазин с палкой и бросился на нее.

Женщина быстро отобрала у злоумышленника деревяшку и выгнала его пинком из магазина, сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram. По его данным, нападавшего уже нашли правоохранители, его отправили в изолятор временного содержания.

"Отчаянная продавец из Обухова сама остановила хулигана. Храбрая женщина ни на миг не испугалась нападавшего, который внезапно ворвался в ее магазин и бросился на нее с палкой. За мгновение забрала деревяшку и пинком выгнала...", - отметил глава полиции региона.

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Небытов подчеркнул, что украинцы несокрушимы.

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1 февраля сообщалось, что в Днепровском районе Киева в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв, повылетали окна. Правоохранители узнали, что в столице на ул. Радужной в квартире, которая находится на девятом этаже, взорвался самогонный аппарат.

В результате взрыва в столице пострадал 56-летний мужчина - он получил ожоги и был госпитализирован.

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