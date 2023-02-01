Взрыв в Киеве произошел в многоэтажке, расположенной в Днепровском районе.

Во вторник, 31 января, в Днепровском районе Киева в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв, повылетали окна.

Взрыв в Киеве прогремел на ул. Радужной в квартире, которая находится на девятом этаже, правоохранители узнали об инциденте около 13 часов, сообщили в столичной Патрульной полиции.

"По указанному адресу немедленно выехали патрульные, спасатели и медики. Обследовав место происшествия оказалось, что взорвался самогонный аппарат в одной из квартир", - отметили правоохранители.

Видео дня

В результате взрыва пострадал 56-летний мужчина - получил ожоги и был госпитализирован.

Правоохранители отметили, что в Украине за изготовление самогона, а также за хранение такого алкоголя и аппаратов для его изготовления предусмотрена административная ответственность.

Интересные новости Киева - сегодня это стоит знать

27 января сообщалось, что Государственное бюро расследований разоблачило масштабный наркотрафик в Киевском следственном изоляторе. В ГБР рассказали, что в СИЗО наркотические вещества маскировали под обычные передачи для арестованных.

Правоохранители также выяснили, что "крышеванием" наркотрафика занимались сотрудники следственного изолятора.

Вас также могут заинтересовать новости: