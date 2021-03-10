Пострадавший и его родители от написания заявления в полиции отказались.

В профессиональном колледже культуры и искусств Мелитополя студенты издевались над одногруппником и выкладывали видео в TikTok.

Об этом сообщает ТСН. О факте буллинга стало известно от сокурсников жертвы, которые прислали видео в местные Телеграм-каналы.

"Про моего одногруппника сняли вот это видео. Видео в открытой группе. Над мальчиком издеваются, и об этом все знают, но "ты мужик, ты не пойдешь жаловаться?" Как можно помочь со стороны? Только не пишите, что это - просто шутка. Издеваются с начала учебного года. Но была периодически дистанционка, поэтому нельзя сказать, что это было часто. Но периодически это повторяется, все общежитие знает и ржет, никто не заступится", - написал аноним.

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На одном из опубликованных видео парень лежит на кровати, а другой студент колледжа имитирует с ним половой акт. На еще одной записи ему дают пощечины под смех окружающих людей.

Реакция полиции

Спикер ГУ Нацполиции в Запорожской области Елена Лебединская рассказала о реакции правоохранителей на инцидент.

"По факту материалы были внесены единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Мелитопольского РУП. Сотрудниками ювенальной превенции начата проверка", - отметила она.

Участников событий опросили. Это студенты 1-3 курсов, проживающие в общежитии. Они говорят, что видео снимали в конце прошлого года - "для развлечения". При этом предполагаемый пострадавший - 16 летний парень - факт буллинга опроверг. Его родители также отказались писать заявление в полицию.

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Автор: УНИАН