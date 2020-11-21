Часть легких ребенка почти перестала функционировать.

Во Львовской области 11-летняя девочка во время прогулки с подругами проглотила канцелярский гвоздь, который застрял в бронхах. Сегодня ночью, 21 ноября, хирурги Львовской областной детской больницы "Охматдет" ее срочно оперировали.

Читайте такжеВо Львовской области 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки вместе с тортом"Девочки шутили, пока одна из них случайного не вдохнула канцелярский гвоздь. Девочка начала кашлять, родители отвезли ее в ближайшую больницу, однако там ей не смогли помочь", - говорится в сообщении больницы "Охматдет" в соцсети.

Поэтому маленькую пациентку скорой из Ходоровской городской больницы госпитализировали во Львов. Ребенку сделали рентген-снимок и слова пациентки об инородном теле в бронхах подтвердились — на снимке четко виден гвоздь.

"Это было очень ювелирное вмешательство, ведь диаметр трахеи ребенка всего 8 мм и работать там щипцами непросто, всегда есть риск профузного кровотечения, что означает смерть ребенка. Но врачам все удалось без малейших осложнений", — рассказали в "Охматдете".

Девочку оперировали под наркозом специальными щипцами под оптическим контролем.

"Из правого промежуточного бронха ребенка мы достали канцелярский гвоздь с пластмассовой частью и острием. Это было непросто, ведь пластмассовая часть гвоздя полностью перекрыла бронх так, что нижняя доля правого легкого почти не функционировала", — рассказал врач Александр Колодий, который спасал ребенка.

В больнице говорят, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений, ребенок уже сегодня поехал домой.

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Автор: УНИАН