Злоумышленник с первых дней широкомасштабной войны "сливал" сведения своему отчиму-"ДНРовцу".

Жителя города Краматорск Донецкой области, который сдавал врагу данные о местах дислокации Вооруженных сил Украины, приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. "Прокурором в суде доказано, что с 24 февраля по 10 марта 2022 года мужчина неоднократно передавал своему отчиму - участнику незаконного вооруженного формирования "100 ОМСБр ДНР" текстовые сообщения", - отмечают в ОГП.

В частности, в них речь шла о местах дислокации военнослужащих, техники и блокпостов Вооруженных сил Украины на территории г. Краматорск и Краматорского района.

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Результаты наблюдений "агент" присылал представителю государства-агрессора с телефона через мессенджер.

Отмечается, что суд вынес приговор жителю Краматорска за содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Ситуация в Краматорске - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в конце декабря житель Краматорска был приговорен к 11 годам заключения за помощь оккупантам.

Он передавал захватчикам информацию о расположении бомбоубежищ, противотанковых и других заградительных сооружений на территории Краматорска.

Стоит отметить, что россияне много раз били по Краматорску. В частности, противник ударил по жилым домам и учебным заведениям города на Рождество и назвал обстрел "операцией возмездия".

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