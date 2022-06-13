Это местный житель, которого спецслужбы РФ завербовали через интернет.

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ в пригороде Харькова.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Им оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет. По заданию своего куратора мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления. Спецназовцы СБУ задержали предателя, когда он ехал выполнять очередное задание", - говорится в сообщении.

Ему сообщили о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Лисичанске Луганской области подозревают более 50 человек в передаче информации о Вооруженных Силах Украины российским оккупантам.

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