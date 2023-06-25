Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения.

В Киевской области задержали фальшивомонетчика-"гипнотизера", который "втюхивал" людям сувенирные купюры, на которых дорисовывал от руки нули.

Таким образом злоумышленник обманывал людей 20 лет в разных областях Украины, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области. Как сообщает пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова в видеосюжете, жертвами этого мужчины в области стали по меньшей мере 10 человек.

Одна из пострадавших, которая работает в салоне красоты, рассказала, что мужчина зашел, когда она разговаривала с другим клиентом, и начал спрашивать о сертификатах, которые, вроде бы, хочет подарить жене. При этом очень много говорил и якобы очень спешил к жене, которая его ждала в ресторане. Поскольку не работал терминал, и картой не было возможности рассчитаться, то он дал якобы 200 евро, потому что нет гривень.

Пострадавшая рассказала, что он подсвечивал свой "фантик" ручкой, демонстрируя якобы водяные знаки. Девушка выписала сертификат и отдала ему оставшиеся деньги в гривне. Только после того, как мужчина покинул заведение, она заметила, что с купюрой что-то не то, а через день в этом же районе Киевской области случился похожий инцидент. При этом у злоумышленника была одна цель - отдать фальшивую иностранную купюру и получить здачу настоящими деньгами.

В полиции рассказали, что мужчина брал сувенирную купюру, где об этом было написано на иностранном языке, номиналом ноль евро, к которой он ручкой дорисовывал цифры. В поиске мужчины помогли камеры видеонаблюдения.

Прянишникова рассказывает, что в течение последних почти 20 лет на территории всей Украины случались аналогичные случаи, в частности, в Борисполе, Броварах, Запорожье, Харьковской области. По ее словам, еще в 2010 году злоумышленника задержали работники полиции Харьковской области. Он в одном из мебельных салонов пытался рассчитаться поддельной купюрой, но это ничем не закончилось. Он очень хорошо умел вызывать доверие и выдумывал каждый раз другую историю.

Пресс-секретарь полиции Киевской области рассказала, что мужчина проживал в Киеве. Он выходец из Азербайджана и является гражданином РФ. Более 10 лет он нигде не работал и практически жил за выдуренные деньги. Он арендовал жилье в Киеве и имел своего водителя.

Злоумышленник задержан, суд уже избрал меру пресечения - содержание под стражей сроком 57 суток. Полиция в коробке с печеньем нашла немало трафаретов, которыми злоумышленник наносил на обычные сувенирные купюры надписи 100, 200 и даже 500 евро, которыми рассчитывался.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы, поскольку речь идет о тяжком преступлении - изготовление и распространении поддельных купюр.

Интересные финансовые новости Украины - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-служба Национального банка Украины, поддельные банкноты с номиналами 5, 10, 20, 50 и 1000 гривень, составили только 8% от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот. В 2022 году в Украине чаще всего подделывали гривни старого образца.

Как сообщала пресс-служба НБУ, в целом, 92% всех изъятых из обращения поддельных банкнот приходилось на три номинала: 500 гривень (что составляло 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы), 200 гривень (45% и 26% соответственно) и 100 гривень (8% и 2% соответственно).

В 2022 году среди изъятых из обращения в Украине поддельных банкнот иностранной валюты превалировали доллары США (91% от общего количества) и евро (8%).

Чаще всего подделывали иностранные банкноты номиналов 50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно), а также 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).

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