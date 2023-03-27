Поддельные банкноты, с номиналами 5, 10, 20, 50 и 1000 гривень, составили лишь 8% от общего количества изъятых из оборота поддельных банкнот.

В 2022 году в Украине чаще всего подделывали гривни старого образца, однако уровень подделки украинской национальной валюты упал в тра раза.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в общей сложности, 92% всех изъятых из оборота поддельных банкнот приходилось на три номинала: 500 гривень (что составляло 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы), 200 гривень (45% и 26% соответственно) и 100 гривень (8% и 2% соответственно).

Остальные поддельные банкноты, с номиналами 5, 10, 20, 50 и 1000 гривень, составили лишь 8% от общего количества изъятых из оборота поддельных банкнот

Видео дня

В 2022 году среди изъятых из оборота в Украине поддельных банкнот иностранной валюты превалировали доллары США (91% от общего количества) и евро (8%).

Чаще всего подделывали иностранные банкноты номиналов 50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно). 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).

Регулятор уточнил, что в случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривни и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты на проведение исследований Национальному банку Украины.

Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает Бюро экономической безопасности Украины, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам для проведения расследований.

Фальшивые купюры в Украине

Количество поддельных банкнот национальной валюты в Украине в 2020 году выросло до 5,5 штук на 1 млн настоящих купюр с 3 штук в 2019 году.

Чаще всего подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 грн и 200 грн.

В августе 2022 года в Украине появились выведенные из обращения купюры из Херсона.

Вас также могут заинтересовать новости