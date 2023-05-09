Злоумышленник активно помогал коллаборантке "раскручивать" ее пророссийский канал в Telegram, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве администратора прокремлевского Telegram-канала пропагандистки врага Татьяны Монтян, которая публично оправдывает вооруженную агрессию РФ.

Как сообщил пресс-центр СБУ, находясь на территории страны-агрессора, она дистанционно привлекла к информационно-подрывной деятельности против Украины своего давнего соратника и бывшего однопартийца. Отмечается, что им оказался 46-летний житель столицы, который лично знаком с Монтян еще с 2014 года, а впоследствии даже баллотировался в Киевский горсовет 8-го созыва от ее политсилы.

В спецслужбе проинформировали, что после начала полномасштабного вторжения он активно помогал коллаборантке "раскручивать" ее пророссийский Telegram-канал, насчитывающий почти полмиллиона подписчиков.

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"Установлено, что злоумышленник "модерировал" дискуссии в комментариях и блокировал пользователей среди украинских патриотов. Также он "фильтровал" сообщения, которые не соответствуют "критериям" кремлевских нарративов или не поддерживают преступной деятельности Монтян. Кроме того, фигурант активно распространял деструктивный контент и на собственных страницах популярных соцсетей. В своих "публикациях" он отрицал причастность российских оккупантов к воздушным ударам по гражданским объектам Украины и распространял фейки о ситуации на фронте. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что во время обысков по адресу его проживания обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников).

Кто такая Татьяна Монтян - что о ней известно

Как сообщал УНИАН, 10 февраля прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян СБУ сообщила о подозрении.

В спецслужбе отметили, что было собрало исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

Монтян регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.

Также она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы в YouTube и в Telegram, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков.

По данным следствия, злоумышленница уехала в Россию еще в 2021 году. С тех пор она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима.

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