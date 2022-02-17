Она заявила, что Запад хочет "втянуть Россию в войну".

Российская Федерация приобщила к заседанию Совета Безопасности ООН одиозную пророссийскую деятельницу Татьяну Монтян.

Заседание было посвящено реализации Минских соглашений.

Монтян заявила, что Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения, а только брал перерыв, чтобы укрепить армию и попытаться отбить самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" силой.

"Они не то что не хотят разговаривать с республиками, они не хотят разговаривать и с гражданским обществом внутри страны", - сказала Монтян.

Читайте такжеУкраина не будет вести переговоры с боевиками - ЗеленскийПо ее словам, Запад "хочет натравить киевский режим на республики" и "втянуть Россию в войну". Также она обвинила Украину в "обстреле 100 тысяч человек".

"Я уверена, что Запад позволяет Киеву не выполнять Минские соглашения. Не стоит говорить, что Киев является самостоятельным. Это колония коллективного Запада в которой все решают люди, которые пришли снаружи, которые устроили Майдан, госпереворот и захвативших мою страну в рабство", - заявила она.

В соцсетях уже отреагировали на ее выступление. Пользователи возмущены, что Монтян выступает от имени "гражданского общества Украины" с антиукраинскими призывами.

Это же Татьяна Монтян. Та, которая свободно ездит на оккупированные территории. И вот она сейчас будет выражать "нашу" позицию по выполнению Минских договоренностей. Ждем провокацию?

Я извиняюсь, а что в Совбезе ООН делает Татьяна Монтян? В качестве кого она там? Что это? Кто ее туда пригласил?

Русские притащили гибридное оружие особенно крупного калибра – кого бы вы думали – Татьяну Монтян.

По данным "Миротворца", Монтян оказывает помощь боевикам и террористам, а также участвует в информационных операциях против Украины.

На сайте указано, что она призвала к срыву мобилизации, прекращению сопротивления российской агрессии и убийству украинских граждан.

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