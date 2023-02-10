Монтян регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян. Правоохранители собрали исчерпывающую доказательную базу в отношении подозреваемой, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

"Находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В частности, Монтян регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.

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Также она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы в Youtube и в Телеграм, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков.

"По данным следствия, злоумышленница уехала в Россию еще в 2021 году. С тех пор она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима", - рассказали в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 3 статьи 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти";

часть 1 и часть 2 статьи 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины";

часть 1 статьи 111-1 "Коллаборационная деятельность";

часть 3 статьи 436-2 "Оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников".

Антиукраинские заявления Монтян - что известно

В 2022 году Российская Федерация присоединилась к заседанию Совета Безопасности ООН российскую пропагандистку Татьяну Монтян, которая заявила, что Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения, а только брал перерыв, чтобы укрепить армию и вернуть под свой контроль самопровозглашенные "ЛНВ" и "ДНР".

Кроме того, она назвала Украину "колонией коллективного Запада" в ходе заседания Совбеза ООН.

Песоя этого тогдашняя генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что антиукраинские заявления Татьяны Монтян не останутся без внимания правоохранительных органов.

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