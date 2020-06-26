В Киеве двое мальчиков выпали из окон многоэтажек

Мальчик трех лет выпал из окна 9-го этажа.

В четверг, 25 июня, в Киеве зарегистрировали четыре падения с высоты. Двое из них – дети.

Об этом сообщили в КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

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"Из окон выпало двое детей. Мальчик трех лет выпал из окна 9-го этажа. По предварительной версии, оперся на москитную сетку, которая под его весом вывалилась. Ребенок погиб. Второй случай закончился тяжелым травмированием. Это шестилетний мальчик, который выпал из окна третьего этажа. На время вызова бригады экстренной медицинской помощи родители ребенка находились в состоянии алкогольного опьянения", – отмечают медики.

Они напоминают взрослым об их ответственности за жизнь и здоровье детей. В частности, речь идет о недостатке внимании к креплениям москитных сеток, что часто становится причиной травм и гибели детей.

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство своего 6-летнего крестника.

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