Он считает, что у вражеских ДРГ мало шансов проникнуть на подконтрольную Украине территорию Херсонщины.

У российских диверсионно-разведывательных групп нет шансов проникнуть на правобережную часть Херсонщины, ведь украинские защитники успешно ликвидируют даже те штурмовые группы противника, которые пытаются высадиться на остров Нестрига в дельте Днепра.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, оценивая шансы ДРГ противника проникнуть в Херсон.

"Это из области фантастики, потому что, пытаясь даже проникнуть малыми группами на остров Нестрига, они остаются там на берегу. К сожалению, цензура не позволяет показывать в социальных сетях результаты этих высадок... А проникнуть на территорию на правом берегу... Они могут это показать только в своем российском кино", - подчеркнул Плетенчук.

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Также он не исключает, что вражеские ДРГ могут преодолеть чащи, появившиеся на месте водохранилища Каховской ГЭС, разрушенной в прошлом году в результате теракта. Однако не видит в этом военной целесообразности. К тому же, по его словам, определенный периметр той территории охраняется ВСУ, которые готовы к любым действиям врага.

"Но там так же остается водная преграда, которая тоже соответствующим образом контролируется. Там работает наша воздушная разведка, как и у россиян", - пояснил спикер.

Вражеские штурмы острова Нестрига - подробности

В конце апреля стало известно, что Силы обороны установили контроль над островом Нестрига, который расположен в дельте Днепра на территории Херсонской области. Этот остров имеет тактическое значение, поскольку речь идет о локациях, которые не позволяют врагу приближаться к украинским позициям.

С тех пор враг не оставляет попыток снова взять Нестригу под свой контроль и постоянно прибегает к штурмам. Украинские защитники наносят российским оккупантам потери.

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