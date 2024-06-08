По словам президента, данное направление будет еще усилено.

Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию, и это весомый результат Вооруженных сил Украины, заявил в своем вечернем обращении 8 июня президент страны Владимир Зеленский после разговора с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые входят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление - усилено. И будет еще усилено", - заявил он.

По его словам, был доклад и о донецких направлениях, где наиболее тяжело.

Обращение Зеленского 8 июня - видео

Война в Украине 8 июня - где самые ожесточенные бои

Напомним, представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин соощил, что РФ не перестает атаковать позиции Сил обороны Украины вдоль всей линии фронта.

"Вражеская армия не оставляет попыток, продолжает обстреливать позиции наших защитников. Враг активизировал свои усилия в том числе и на Покровском направлении. Наиболее интенсивные и жесткие бои в течение последних двух недель продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается там прорвать оборону наших войск на узком участке фронта в районе населенных пунктов Старомихайловка-Бердичи своими наиболее подготовленными подразделениями", - рассказал Волошин.

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