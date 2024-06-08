Российские захватчики перебрасывают военных из Херсонской области на Харьковщину. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Сил специальных операций.
Отмечается, что не имея успехов на северном фронте, оккупанты начали переброску частей с Херсонщины на Харьковское направление.
"По сообщениям местных, россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов. В то же время враг нарастил комплектование "добровольческого батальона маргелова", чтобы пополнить потери", - говорится в сообщении.Видео дня
При этом, по данным военных, местных жителей во время обязательного обновления данных в "военкоматах" агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.
"Это является очередным преступлением оккупантов, которые мобилизуют местное население на войну против родины", - констатируют эксперты.
В Центре призывают "сообщать о враге, чтобы каждый понес ответственность за свои преступления", а также "не портить свою жизнь службой на оккупанта, и саботировать приказы россиян".
Ситуация на фронте - последние новости
Россияне теряют сотни танков и БМП из-за одной маленькой ошибки. Они сами облегчают для ВСУ задачу по уничтожению российской бронетехники, пишет Bild.
Эксперты обращают внимание на очередную запись уничтожения российского "танка-черепахи" на фронте в Украине. Так, сначала бронемашина подорвалась на мине, но не была разрушена полностью, а лишь потеряла подвижность. Экипаж и десант смогли благополучно покинуть танк.
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