Местных жителей во время обязательного обновления данных в "военкоматах" агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.

Российские захватчики перебрасывают военных из Херсонской области на Харьковщину. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Сил специальных операций.

Отмечается, что не имея успехов на северном фронте, оккупанты начали переброску частей с Херсонщины на Харьковское направление.

"По сообщениям местных, россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов. В то же время враг нарастил комплектование "добровольческого батальона маргелова", чтобы пополнить потери", - говорится в сообщении. Видео дня

При этом, по данным военных, местных жителей во время обязательного обновления данных в "военкоматах" агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.

"Это является очередным преступлением оккупантов, которые мобилизуют местное население на войну против родины", - констатируют эксперты.

В Центре призывают "сообщать о враге, чтобы каждый понес ответственность за свои преступления", а также "не портить свою жизнь службой на оккупанта, и саботировать приказы россиян".

Ситуация на фронте - последние новости

Россияне теряют сотни танков и БМП из-за одной маленькой ошибки. Они сами облегчают для ВСУ задачу по уничтожению российской бронетехники, пишет Bild.

Эксперты обращают внимание на очередную запись уничтожения российского "танка-черепахи" на фронте в Украине. Так, сначала бронемашина подорвалась на мине, но не была разрушена полностью, а лишь потеряла подвижность. Экипаж и десант смогли благополучно покинуть танк.

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