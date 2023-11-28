В Харьковской области пьяный мужчина облил бензином и поджег пятерых детей. Об этом сообщается на странице областной полиции в Facebook.

Около 16:30 полицейским сообщили, что в селе Станичное Красноградского района мужчина напал на группу детей в возрасте от 11 до 17 лет, когда те были в местном магазине. Известно, что он облил их бензином из пластиковой бутылки и поджег.

Подростков направили в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полцейские изъяли с места происшествия бутылку с веществом и верхнюю одежду со следами горения. Нападавшим оказался 40-летний житель села, сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 п. п. 1,2,5 частям 2 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Нападения на детей: последние новости

Как сообщал УНИАН, летом в Одессе пьяный мужчина бросил в сторону детей, которые играли во дворе, пиротехническую гранату. Полицейским он сказал, что их шум мешал ему отдыхать.

Осенью в Киеве разыскивали мужчину, который набросился на мальчиков 10 и 11 лет, которые отказались от его помощи в игре. Одного из детей он ранил ножом, а другому порвал футболку.

Вас также могут заинтересовать новости: