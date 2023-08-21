Он собственноручно изготавливал самодельные зажигательные устройства и крепил их на автомобили военных.

В Киеве мужчина поджег 12 автомобилей военнослужащих, объяснив это негативным отношением к военным.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины в городе Киеве.

Отмечается, что в Деснянское управление полиции Киева стали поступать сообщения о поджогах транспортных средств на разных улицах района. Полицейские выяснили, что все авто были повреждены с помощью самодельных приборов. Это случилось в конце 2022 года.

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Поиски злоумышленника осложнялись тем, что поджоги совершались в период перебоев с электроснабжением и освещением улиц во время вражеских обстрелов города.

Было установлено, что все пользователи автомобилей были военными и лицами, имеющими отношение к Силам обороны. Поэтому, кроме проведения негласных следственно-розыскных действия, полицейскими с участием Службы безопасности Украины были проведены контрразведывательные мероприятия.

Почувствовав, что правоохранители вышли на след, злоумышленник остановился. Однако в июле он снова поджег несколько автомобилей военных.

Так, в поле зрения правоохранителей попал 35-летний местный житель, который переехал в город Киев из другого региона в 2014 году. Его разоблачили "на горячем" во время закладки зажигательного устройства к очередному автомобилю военного.

Мужчина был задержан и при обыске его вещей сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще один самодельный прибор.

"Устройства злоумышленник изготавливал сам, которые срабатывали самостоятельно по определенному времени. Свои действия задержанный объяснил негативным отношением к военным. Проверка его причастности к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины, продолжается", - рассказал начальник столичного главка Дмитрий Шумейко.

Собственноручно изготовленные самодельные зажигательные устройства мужчина крепил на автомобили военных.

Кроме того, во время обыска арендованной квартиры нарушителя в Киеве правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбук, зажигательную смесь и различные электродетали - провода, микросхемы, электрические соединители, переключатели и тому подобное. Сейчас установлено 12 автомобилей, которые он повредил в Деснянском районе.

Так, следователи полиции Киева при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщили правонарушителю о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Подобные инциденты

Как сообщал УНИАН, в октябре во время конфликта в одном из киевских дворов произошло убийство добровольца. По данным полиции, ссора возникла между водителями Hyundai и Lexus из-за первоочередности проезда на дороге. Во время нее пассажиры Lexus избили водителя другого авто, а рулевой "Лексуса" выстрелил в него. Последний погиб на месте.

Впоследствии стало известно, что молодые люди убили добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину. Суд арестовал троих молодых людей. СМИ связывали их со спортивным клубом депутата-предателя Ильи Кивы.

14 августа Голосеевский районный суд Киева отпустил под залог двух из трех обвиняемых в групповом хулиганстве с применением огнестрельного оружия по делу об убийстве военнослужащего. Суд определил размер залога в 805,2 тыс. грн для каждого как альтернативу содержанию под стражей.

Впоследствии прокуратура подала апелляцию на решение суда, который отпустил под залог двух обвиняемых. Сторона обвинения настаивает на отсутствии оснований для определения залога обвиняемым, учитывая совершение ими тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия и насилия в отношении военного.

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