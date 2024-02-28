Также врага интересовали маршруты движения украинского вооружения в направлении Купянска.

Служба безопасности Украины задержала чиновницу харьковского университета, которая помогала российским оккупантам искать слабые места в обороне города.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, контрразведка Службы провела спецоперацию в Харьковской области, в результате которой задержала российского агента.

"Злоумышленница ночью проводила доразведку прифронтовой местности Балаклейского района, где пыталась обнаружить и сфотографировать возможные локации ВСУ. По данным следствия, задержанной оказалась инженер одного из технических вузов региона, которая помогала оккупантам получить разведданные об обороне Харькова", - сообщили в СБУ.

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Отмечается, что в зоне особого внимания агрессора были места базирования противовоздушной обороны, фортификационных сооружений, блокпостов и бронетехники украинских войск. Также врага интересовали маршруты движения украинского вооружения в направлении Купянска.

В Службе рассказали, что для сбора разведданных российский агент на собственном авто объезжала прифронтовую территорию области и скрыто фотографировала локации Сил обороны.

Полученные данные она мессенджером передавала "связному" российских спецслужб. Им оказался россиянин, боевик оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора, который воюет под Купянском.

Кроме того, злоумышленница "сливала" информацию администратору российского Телеграмм-канала, который был создан в декабре 2022 года для сбора разведданных о подразделениях Вооруженных сил Украины.

"Информация была нужна захватчикам для планирования и подготовки боевых и диверсионно-разведывательных операций на территории региона", - отметили в Службе.

Как установило расследование, чиновница университета начала сотрудничество с оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения России. "Во внимание" спецслужб РФ она попала как идеологическая сторонница рашизма, которая в разговорах со знакомыми восхваляла Кремль и оправдывала ракетные удары по Украине", - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантки по фактам государственной измены и оправдания вооруженной агрессии России. Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение.

Другие задержания российских агентов в Украине

Ранее СБУ разоблачила супругов, которые занимались подготовкой ракетного удара по энергетической инфраструктуре Львовской области. Среди главных целей врага были электростанции, которые обеспечивают светом большую часть этого региона.

Мужчина, которого завербовала Федеральная служба безопасности России, с 2023 года отбывает наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений. К сотрудничеству с врагом агент ФСБ привлек свою жену "на свободе". По его просьбе женщина должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.

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